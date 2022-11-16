* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Мулла Абдул Васик, начальник канцелярии премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, на встрече с рядом представителей кочевников высоко оценил их роль в войнах прошлых лет. Об этом сообщает газета «8 Собх».

James Purschwitz Афганистан

В информационном бюллетене канцелярии отмечено, что премьер-министр мулла Хасан Ахунд «оценил достижения кочевников во время джихада». Он сказал, что кочевники играют важную роль в укреплении экономики Афганистана и пообещал решить их проблемы через соответствующие органы.

Согласно бюллетеню, старейшины кочевников заверили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «в своём сотрудничестве при любых обстоятельствах».

«Наши люди готовы служить как солдаты, не требуя каких-либо привилегий, и мы продолжаем сотрудничать в целях укрепления безопасности», ― подчеркнули кочевники.

Они также высказали свои предложения и проблемы в области «защиты достижений», здравоохранения, образования, захвата пастбищ и торговли скотом и продукцией животноводства.

Напомним, в последнее время было опубликовано много сообщений о нападениях вооружённых кочевников при попустительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на жителей центральных и северных районов Афганистана, а также их сотрудничестве в захвате земель и жилищ.

Также талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют в принудительном переселении местных жителей в ряде провинций и передаче их земель кочевникам.

Кроме того сообщалось, что в некоторых случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решали споры многолетней давности между местными жителями и кочевниками, в пользу последних, без всяких документов.