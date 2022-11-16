Херсонская область, 16 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Днепряны в Херсонской области остался без водоснабжения и электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ. Об этом 16 ноября сообщили в администрации Новой Каховки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В результате обстрела частично разрушен частный дом в районе переулка Хитрого и улицы Вишневой, повреждена линия электропередачи.

«На данный момент часть Днепрян остается без электричества и воды. На месте работает аварийная бригада энергетиков», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в результате обстрела Скадовска пострадали пять человек.