Без воды и света после обстрела ВСУ остались Днепряны Херсонской области
Херсонская область, 16 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Днепряны в Херсонской области остался без водоснабжения и электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ. Об этом 16 ноября сообщили в администрации Новой Каховки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вода
В результате обстрела частично разрушен частный дом в районе переулка Хитрого и улицы Вишневой, повреждена линия электропередачи.
«На данный момент часть Днепрян остается без электричества и воды. На месте работает аварийная бригада энергетиков», — уточнили в администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в результате обстрела Скадовска пострадали пять человек.