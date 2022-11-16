Ереван, 16 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Закавказье, а также сотрудничество между странами. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба армянского правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили

«Подчеркнув необходимость постоянного развития торгово-экономических связей между Арменией и Грузией, стороны договорились провести в начале 2023 года в Ереване заседание армяно-грузинский межправительственной комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян и Гарибашвили также отметили, что ситуация в регионе улучшается.

Напомним, последнее заседание армяно-грузинский межправительственной комиссии проходило в июне 2019 года в армянском городе Дилижан. В мероприятии участвовали почти 300 представителей бизнеса и общественных организаций.