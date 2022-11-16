Москва, 16 ноября 2022, 14:10 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры уничтожения реактивной системы залпового огня «Града» ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет».
Отмечается, что РСЗО ВСУ был обнаружен российскими расчётами беспилотных летательных аппаратов. После по установке был нанесён удар комплексом ударных БПЛА.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления на территории б. УССР.
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