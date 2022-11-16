Москва, 16 ноября 2022, 14:10 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры уничтожения реактивной системы залпового огня «Града» ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет».

Министерство обороны России
Министерство обороны России
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что РСЗО ВСУ был обнаружен российскими расчётами беспилотных летательных аппаратов. После по установке был нанесён удар комплексом ударных БПЛА.

«В результате точного попадания РСЗО «Град» ВСУ была уничтожена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления на территории б. УССР.

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