Москва, 16 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры уничтожения реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Отмечается, что РСЗО ВСУ был обнаружен российскими расчётами беспилотных летательных аппаратов. После по установке был нанесён удар комплексом ударных БПЛА.

«В результате точного попадания РСЗО «Град» ВСУ была уничтожена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления на территории б. УССР.

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