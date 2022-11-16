Москва, 16 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Минпросвещения представило «вполне позитивную, конкретную и в меру самокритичную картину реализации национального проекта «Образование», однако перед российским образованием стоит сверхсложная задача. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») в рамках «правительственного часа» с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Действительно, вводятся сотни новых школ в рамках нацпроекта, создано более 900 тыс. новых мест дополнительного образования, 27% школ обеспечены всем необходимым для введения цифровой образовательной среды», — заявил Морозов.

Комитет также отмечает положительные сдвиги в области импортозамещения. Доля средств на закупку школьного оборудования отечественного производства составляет в рамках нацпроекта порядка 70%, а в части компьютеров — 95%, привел данные парламентарий.

Он также обратил внимание на данные Счетной палаты, в соответствии с которыми на 1 октября 2022 года использован только 61% годового объема выделенных по проекту бюджетных средств.

«Это связано, в том числе и с тем, что основной объем трансфертов регионов перечисляется в последнем, четвертом, квартале, отсюда и плохое освоение. Хотя мы видим, что в конце года положение выправится», — пояснил Морозов.

«Отмечаем, что некоторые плановые показатели регулярно меняются в сторону уменьшения, в частности, в части строительства новых школ, к примеру. Это было сделано дважды в течение 2021 года», — добавил глава комитета Госдумы.

При этом Морозов указал на то, что граждане страны пока не почувствовали перелома в самих подходах в системе образования.

«Очень медленно ломается тенденция 90-х. Мы, конечно, радуемся, что с нового учебного года будет возвращена начальная военная подготовка, но куда важнее научить детей не только автомат разбирать, но и знать настоящую, а не выхолощенную историю своей страны, читать правильные книги, преклоняться перед теми, кто защищал и сегодня защищает свое Отечество», — заявил Морозов.

«Советский школьный учитель, по мнению американцев, переиграл их в борьбе за космос. У российского учителя сегодня задача сложнее, он должен сформировать поколение, которое в жесточайшей борьбе обеспечит достойное место России в современном мире. Вот истинная цель национального проекта «Образование». И хочется верить, что в этом вопросе позиция Думы и министерства совпадает», — резюмировал глава комитета.

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