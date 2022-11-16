Киев, , 14:05 — REGNUM Режим воздушной тревоги вновь объявлен в трёх областях на захваченной режимом Киева территории б. УССР. Это следует 16 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях в 14:47 мск, а также в захваченной боевиками ВСУ части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в небе над Белгородом прогремели взрывы.