Бишкек, 16 ноября 2022, 14:05 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев намерен начать наказывать депутатов финансово за несоблюдение дисциплины, начиная уже с этой недели. Об этом он заявил 16 ноября, выступая на заседании законодательного собрания.
«Есть депутаты, которые проходят регистрацию, но не присутствуют на заседаниях парламента или комитетов. Причём они не являются на работу без какой-либо уважительной причины», — возмутился Шакиев.
По его словам, теперь от народных избранников будут требовать соблюдения восьмичасового графика работы — в соответствии с Трудовым кодексом.
«Депутатам-прогульщикам будем урезать зарплату за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины», — пообещал спикер парламента Киргизии.
ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным национального статистического комитета, средняя зарплата в Киргизии составляет 25 тысяч сомов (18 тысяч рублей). Это почти на 28% или на 5,4 тысячи сомов (4 тысячи рублей) больше прошлогоднего показателя.
Отметим, что депутаты парламента Киргизии получают зарплату в размере 50 тысяч — 60 тысяч сомов (36 тысяч — 43 тысячи рублей). Также недавно был увеличен в два раза депутатский фонд — до 80 тысяч сомов (57 тысяч рублей).