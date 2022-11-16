Бишкек, 16 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев намерен начать наказывать депутатов финансово за несоблюдение дисциплины, начиная уже с этой недели. Об этом он заявил 16 ноября, выступая на заседании законодательного собрания.

Kenesh.kg В киргизском парламенте

«Есть депутаты, которые проходят регистрацию, но не присутствуют на заседаниях парламента или комитетов. Причём они не являются на работу без какой-либо уважительной причины», — возмутился Шакиев.

По его словам, теперь от народных избранников будут требовать соблюдения восьмичасового графика работы — в соответствии с Трудовым кодексом.

«Депутатам-прогульщикам будем урезать зарплату за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины», — пообещал спикер парламента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным национального статистического комитета, средняя зарплата в Киргизии составляет 25 тысяч сомов (18 тысяч рублей). Это почти на 28% или на 5,4 тысячи сомов (4 тысячи рублей) больше прошлогоднего показателя.

Отметим, что депутаты парламента Киргизии получают зарплату в размере 50 тысяч — 60 тысяч сомов (36 тысяч — 43 тысячи рублей). Также недавно был увеличен в два раза депутатский фонд — до 80 тысяч сомов (57 тысяч рублей).