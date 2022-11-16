Екатеринбург,
16 ноября 2022, 14:48 — REGNUM В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу. Она обыграла команду «Барыс» из Казахстана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла в рамках группового этапа континентальной хоккейной лиги. Счёт составил 2:0.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли перед выходом на лёд
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» — «Барыс». Встреча прошла в Екатеринбурге на льду «Уральца»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Защитник «Барыса» Джесси Грэм и нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Тренерский штаб ХК «Автомобилист». Главный тренер Николай Заварухин и тренер Владимир Воробьёв
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дважды за матч «Барыс» оставался в большинстве, но реализовать численное преимущество так и не смог
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев и нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Группа поддержки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Атака «Автомобилиста»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Второй игровой отрезок встречи «Автомобилист» начал в меньшинстве
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Барыс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Несмотря на меньшинство екатернбуржцам удалось не только выстоять, но и начать прессинговать в зоне соперника
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбуржцы уверенно контролировали соперника до последней минуты матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игроки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чтобы сохранить лидирующую позицию «Автомобилисту» нужна была лишь победа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Защитник«Автомобилиста» Ярослав Трофимов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Автомобилист» смог одержать 4-ю победу подряд
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Обмен рукопожатиями после матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста и вратарь Юхан Маттссон
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк приветствует болельщиков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Победа «Автомобилиста»
Алексей Колчин © ИА REGNUM