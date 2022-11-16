Белгород, 16 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Серия громких хлопков прозвучала в небе над Белгородской областью 16 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Очевидцы услышали череду разрывов около 13:00 и 13:40. Губернатор Белгородской области подтвердил, что в небе над городом работает система ПВО.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — сообщили глава региона в своём тг-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером средствами ПВО была сбита ракета «Точка-У» над Валуйками.