Ставрополь, 16 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Из Кабардино-Балкарии в Ставропольский край будет совершен первый массовый перелет на воздушных шарах. Маршрут воздухоплавателей проляжет над самой высокой вершиной Европы — Эльбрусом. Акция, в которой пригласили поучаствовать всех желающих, имеющих специальную подготовку и опыт подобных перелетов, состоится в декабре 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Воздушный шар

Как рассказал министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев, в Кабардино-Балкарии будет дан старт для не менее пяти аэростатов. Финальной точкой перелета станет город-курорт Кисловодск. Информация о точной дате проведения акции будет дана дополнительно, она зависит от погоды, в частности от направления ветра.

Акция посвящена 220-летнему юбилею Кавказских Минеральных Вод, который будет отмечаться в следующем году, и 80-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.