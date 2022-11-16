Кишинёв, , 14:04 — REGNUM Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) на протяжении двух месяцев не может найти желающих занять пост министра окружающей среды. Об этом 16 ноября на телеканале TV8 заявил депутат парламента республики от ПДС Виктор Спыну.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Говорили с 30 людьми, им предложили должность министра окружающей среды. Все 30 отказались», — сказал политик.

Спыну считает, что отказываются из-за того, что на данном направлении сложилась трудная ситуация. Кроме того, депутат отметил, что данная должность предполагает низкую зарплату, а также непонятны дальнейшие перспективы ведомства.

Напомним, Юлиана Кантараджиу ушла в отставку с поста министра окружающей среды Молдавии 8 сентября. Это произошло после того, как премьер-министр страны Наталья Гаврилица отчитала её за то, что не был в срок создан сайт, где можно было бы узнать актуальную информацию о дровах

Читайте ранее в этом сюжете: Министр окружающей среды Молдавии Кантараджиу ушла в отставку из-за дров?