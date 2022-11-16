Кишинёв, 16 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) на протяжении двух месяцев не может найти желающих занять пост министра окружающей среды. Об этом 16 ноября на телеканале TV8 заявил депутат парламента республики от ПДС Виктор Спыну.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Говорили с 30 людьми, им предложили должность министра окружающей среды. Все 30 отказались», — сказал политик.

Спыну считает, что отказываются из-за того, что на данном направлении сложилась трудная ситуация. Кроме того, депутат отметил, что данная должность предполагает низкую зарплату, а также непонятны дальнейшие перспективы ведомства.

Напомним, Юлиана Кантараджиу ушла в отставку с поста министра окружающей среды Молдавии 8 сентября. Это произошло после того, как премьер-министр страны Наталья Гаврилица отчитала её за то, что не был в срок создан сайт, где можно было бы узнать актуальную информацию о дровах