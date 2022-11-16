Париж, 16 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую инициативу для поддержки действий киевского режима, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон анонсировал проведение «13 декабря» в Париже «конференции по гражданской стойкости» для поддержки киевского режима.

«Мы должны сделать всё, чтобы помочь Киеву устоять», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Китай играл роль посредника между Россией и Западом.

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