Волосово, Ленинградская область, , 14:20 — REGNUM Неразделённая любовь стала мотивом для жителя Ленинградской области, который дважды бросил «коктейль Молотова» в квартиру своей «дамы сердца» в Волосовском районе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С «коктейлем Молотова» Цитата из к/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». реж Мартин МакДона. 2017. Великобритания, США

Необычную попытку обратить на себя внимание возлюбленной 39-летний ранее судимый безработный мужчина предпринял глубокой ночью 15 ноября в деревне Лагоново Волосовского района Ленинградской области. Вооружившись ёмкостями с горючей жидкостью, он подобрался к многоквартирному дому №19, разбил окно кухни двухкомнатной квартиры на первом этаже и бросил бутылку с зажигательной смесью.

Звон разбитого стекла разбудил 44-летнюю хозяйку и она смогла быстро загасить пламя. Однако злоумышленника это не остановило и он кинул второй «коктейль Молотова» в другое окно, после чего огонь охватил мебель и деревянный пол на площади около 15 кв. метров в жилой комнате. Потушить пожар на этот раз своими силами женщине не удалось и она вызвала пожарных.

«Из-за задымления из дома было эвакуировано около 20 жильцов. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)», — рассказали в Главке МВД.

Выясняя обстоятельства произошедшего, вечером того же дня сотрудники полиции у дома 19 в деревне Лагоново задержали ранее судимого неработающего подозреваемого. По предварительной версии, мотивом преступления стала безответные чувства к хозяйке квартиры.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в пресс-службе. За повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.