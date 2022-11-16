Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге прошла церемония поднятия Военно-морского флага Российской Федерации на большой дизель-электрической подводной лодке «Уфа» проекта 636.3. Об этом 16 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе завода. Подводная лодка «Уфа» — четвертая в серии из шести кораблей, которые заказаны ВМФ России для Тихоокеанского флота.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Церемония поднятия флага Военно-морского флота на подводной лодке «Уфа»

Поднятие флага на подлодке означает, что она прошла все испытания с оценкой не ниже «хорошо» и «отлично» и вступила в состав ВМФ. За слаженную работу по передаче подводных лодок в рамках установленных сроков и за их качество на церемонии военные моряки поблагодарили сотрудников «Адмиралтейских верфей».

«Мы принимаем еще одну боевую единицу из серии, которая пойдет на Тихоокеанский флот. Подводные лодки этого проекта доказали свою надежность, высокую боевую устойчивость», — подчеркнул главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Судостроительный завод продолжает работать над серией из шести подводных лодок. Их передадут Тихоокеанскому флоту. В ближайшее время сдадут субмарины «Можайск» и «Якутск».

Отметим, что подводная лодка «Уфа» является четвертой из шести подлодок. Её заложили в ноябре 2019 года. Первая подлодка этой серии для ТОФ — «Петропавловск-Камчатский» — передана флоту 25 ноября 2019 года. Подлодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Третьим кораблем серии стал «Магадан», четвертым стала «Уфа». Пятая и шестая субмарины серии — «Можайск» и «Якутск» — были заложены на предприятии при участии Владимира Путина в августе 2021 года.