Чебоксары, , 13:57 — REGNUM Чувашия направила в Донецк оборудование для восстановления энергоснабжения в домах. Передано 12 тонн электротехнических материалов. В состав гуманитарного груза вошли также продукты питания, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Свет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

12 тонн оборудования необходимо для восстановления бытовых условий жизни населения Донбасса. Это электротехнические материалы и оборудование, собранное электротехническими предприятиями Чувашии: реле, контакторы, кабели и трансформаторы. Они будут использованы для замены повреждённой и аварийной электроники при восстановлении электроснабжения жилых секторов.

Кроме того, из Чувашии переданы крупы и макароны чебоксарского производства.

Отметим, что это вторая «электротехническая» партия, переданная в Донбасс из Чувашии. Ранее передана кабельно-проводниковая продукция для восстановления линий связи.

Напомним, что специалисты из Донбасса проходят обучение на чебоксарских электротехнических заводах.

Подробнее: Чувашия готовит к отправке в Мариуполь модульную энергоустановку

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия взяла шефство над двумя электротехническими заводами в Донецкой Народной Республике, где налаживается производство подстанций для энергоснабжения территорий. Донецкие заводы планируют включить в электротехнический кластер Чувашии, что позволит претендовать на федеральные меры государственной поддержки.

Читайте ранее в этом сюжете: Донецкие предприятия войдут в электротехнический кластер Чувашии