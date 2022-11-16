Иркутск, 16 ноября 2022, 13:55 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 17 ноября.
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днём местами в западных районах ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах области местами снежный накат, гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, похожий прогноз передали 16 ноября в Алтайском крае.
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