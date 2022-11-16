Иркутск, 16 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 17 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днём местами в западных районах ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах области местами снежный накат, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий прогноз передали 16 ноября в Алтайском крае.

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