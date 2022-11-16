Краснодар, 16 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Очень высокие волны и плохая видимость ожидаются в Керченском проливе 17 ноября. Об ухудшении погодных условий корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 16 ноября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Керченский пролив

Ветер усилится во второй половине дня 17 ноября. Его порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Высота волн будет достигать 30-40 дм. Непогода сохранится в ночь на 18 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что сильный ветер временно приостановит работу Керченской паромной переправы. Такое решение принималось 15 октября из-за сильного ветра в акватории.