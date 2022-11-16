Пекин, , 13:52 — REGNUM Читатели китайской газеты «Гуаньча» 16 октября активно отреагировали на сообщения о падении ракеты на территорию Польши.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом мнения пользователей разделились и часть из них считает виновной в этом Киев, а другая часть — польские власти, при этом все уверены, что Россия здесь не при чём.

«[Киев] умышленно затягивает Польшу в мутные воды. А та сейчас сделает вид, что растерялась, и толкнет лодку: введет войска в Львовскую область на западе [территории б. УССР], объявит военный контроль, а на самом деле это просто будет оккупация и захват территорий! Примечание: Венгрии стоит поучиться!», — написал пользователь Zmusic.

«Атаки по [территории б. УССР] — это, конечно, Россия бомбит, потому что [Киев] не входит в НАТО. Но в Польшу попала ракета — и сразу же «нет никаких доказательств, что это сделала Россия». А почему? Потому что Польша страна НАТО. Весь империализм – это бумажный тигр», - отметил читатель «Хороший молодой человек, знающий и признающий свои ошибки».

«Польша может подтолкнуть НАТО к объявлению войны! Правда, кому?..», — указал читатель с ником «Склочник трогает кабель».

«Я понял, это [Киев] сделал! Чтобы Польша послала туда войска, ха-ха-ха!», — уточнил cv-2 Лексингтон.

«Внутренние выборы в США и международная среда G20 неблагоприятны для [Киева]. Может быть, Зеленский хочет хоть что-нибудь сделать, чтобы его не бросили», — заключил читатель «Белые ночи».

Как передавало ИА REGNUM, ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что ракета, которая упала на территории Польши, была выпущена из системы противовоздушной обороны (ПВО) киевского режима.