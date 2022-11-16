* талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 13:52 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали, а затем убили бывшего местного полицейского в уезде Хас-Кунар афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Источники издания уточнили, что его звали Мохиб, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали его из Кунара в Нангархар для переговоров.

Тело бывшего полицейского было найдено в городе Джелалабаде, столице Нангархара.

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сделали никаких заявлений.

Добавим, что за последний месяц в уезде Хас-Кунар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили трёх бывших военнослужащих.