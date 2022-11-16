Бали, Индонезия, , 13:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал разобраться в инциденте, который произошел в Польше.

Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ведем этот разговор потому, что вчера Россия нанесла более 80 ракетных ударов по [территории б. УССР]… И мы не можем упускать этот факт из виду. Но мы разберемся в том, что произошло», — сказал он на пресс-конференции в рамках саммита G20 на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты на снимках с места её падения и взрыва в Польше идентифицированы специалистами как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 киевских боевиков.

Читайте также: Захарова анонсировала заявление МИД РФ об инциденте с ракетой в Польше