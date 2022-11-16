Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 13:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал разобраться в инциденте, который произошел в Польше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что обломки ракеты на снимках с места её падения и взрыва в Польше идентифицированы специалистами как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 киевских боевиков.
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