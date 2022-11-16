Самара, 16 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Около трех тысяч человек эвакуировали из торгового центра «Мега» в Самаре. Об этом 16 ноября сообщает ИА «СОВА», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Сообщается, что эвакуация произошла в связи со срабатыванием пожарной сигнализации в зоне погрузки.

Отмечается, что пострадавших нет. Посетителей вывели из торгового центра.

По сообщению департамента транспорта Самары, в 14:00 часов пожарные перекрыли дороги ведущие к ТЦ Мега.