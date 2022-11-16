Москва, 16 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 12:40 мск доллар на Московской бирже дорожает на эфемерные 0,03%, до 60,42 рубля. Евро теряет 0,18%, торгуясь по 62,75 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Рубль торгуется к основным валютам немного ниже, чем 15 ноября в середине дня, но в целом остается одной из самых стабильных валют на мировом рынке.

Коридор 60-62 рубля за доллар держится уже несколько месяцев, несмотря на все стрессы мировых финансовых рынков и изменения в геополитической обстановке.

Это может способствовать притоку активов на российский рынок, особенно, если нефть сохранит восходящий тренд.

В таком случае рубль может до конца 2022 года протестировать поддержку рубежа 60 рублей за доллар и пройти в диапазон 58-60 рублей», — полагает эксперт.

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