Геническ, Херсонская область, , 13:48 — REGNUM Заместитель губернатора Херсонской области не выходит на связь со вчерашнего дня, сообщил 16 ноября её муж Павел Губарев.

Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что его супруга пропала 15 ноября около 16:30 и с того времени не выходила на связь.

«Последнее место, где её видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе», — сообщил Губарев.

Ранее Екатерина Губарева, с лета работающая в правительстве Херсонской области, не раз получала угрозы от киевских боевиков.