Замглавы Херсонской области Губарева сутки не выходит на связь
Геническ, Херсонская область, 16 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Херсонской области не выходит на связь со вчерашнего дня, сообщил 16 ноября её муж Павел Губарев.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Он рассказал, что его супруга пропала 15 ноября около 16:30 и с того времени не выходила на связь.
«Последнее место, где её видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе», — сообщил Губарев.
Ранее Екатерина Губарева, с лета работающая в правительстве Херсонской области, не раз получала угрозы от киевских боевиков.