Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Водитель такси наехал на девушку, которая по неизвестной причине решила полежать на проезжей части Лиговского проспекта в центре Петербурга, сообщили 16 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

vk.com/spb_today ДТП на Лиговском проспекте (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Наезда на пешехода произошел в Центральном районе Петербурга ранним утром 16 ноября у дома 49 по Лиговскому проспекту, прямо напротив Московского вокзала. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, молодая блондинка, переходя проспект по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, в какой-то момент легла на проезжую часть.

«26-летний водитель такси на КIА К5 наехал на 28-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», — добавили в Главке МВД, уточнив, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Как уточнил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, погибшая девушка в момент трагедии была пьяна.