Москва, 16 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому уменьшается сумма задатка при продаже государственного и муниципального имущества, начальная цена которого составляет менее 100 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, сумма задатка будет снижена с 20% до 10%, что позволит расширить круг потенциальных покупателей приватизируемого государственного и муниципального имущества.

Ранее комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям указал в своем заключении, что В текущих условиях внешнего санкционного давления нововведение актуально и востребовано с точки зрения создания благоприятных условий для поддержки развития российской экономики.