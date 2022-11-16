Кишинёв, , 13:48 — REGNUM На границе Молдавии и территории б. УССР временно закрыли третье КПП. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба молдавской Пограничной полиции.

Граница Dpsu.gov.ua

«Прекратил свою деятельность и пункт пропуска «Чадыр-Лунга — Новые Траяны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной прекращения работы КПП стали проблемы с электроснабжением со стороны б. УССР. Ранее в полиции сообщили, что прекратили работу пропускные пункты «Вулканешты — Виноградовка» и «Мирное — Табаки».

Напомним, после ракетных ударов по инфраструктуре киевского режима 15 ноября в большинстве городов Молдавии начались перебои с электроснабжением. В некоторых населённых пунктах оно на короткий период пропало полностью. Согласно данным распределительной компании Moldelectrica, перестала работать ЛЭП, по которой электроэнергию поставляют в Молдавию из Румынии.

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