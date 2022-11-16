Москва, 16 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на сокращение сроков принятия органами власти решений при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сроки согласования отдельных процедур, действующие с 2014 года, нуждались в пересмотре и актуализации. В большинстве регионов и муниципалитетов созданы информационные платформы, и данные процедуры проводятся в электронном формате. Росреестром в рамках подготовки предложений по совершенствованию регулирования данной сферы была проведена большая работа с руководством субъектов РФ и представителями промышленного сектора — предложение о сокращении сроков процедур с учетом технических возможностей участников было поддержано», — сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Напомним, по действующему законодательству срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или отказе в предварительном согласовании составляет 30 дней, при этом он может быть продлен в отдельном случае до 45 дней.

Согласно принятому закону, сроки принятия решения по вопросу предварительного согласования, либо предоставления земельных участков сократится с 30 до 20 дней, в случае если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию — с 45 до 35 дней. Также устанавливается, что землепользователи сельскохозяйственных земельных участков в случае обнаружения пожара на данном участке будут обязаны немедленно уведомить пожарную охрану и оказывать ей содействие при тушении пожара.