Кировск, ЛНР, , 13:44 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и врио главы ЛНР Леонид Пасечник 16 ноября обсудили восстановление Кировска, сообщает телеграм-канал правительства Приангарья подробности поездки главы Приангарья в Луганскую Народную Республику.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и врио главы ЛНР Леонид Пасечник обсудили восстановление Кировска Правительство Иркутской области

На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с восстановлением подшефной Иркутской области территории — города Кировска, перспективы сотрудничества, объемы необходимой помощи. В рамках рабочей поездки в ЛНР Игорь Кобзев намерен посетить объекты, восстановление которых сейчас ведется в подшефном городе.

«Вы оказываете нам помощь в восстановлении Кировска. От себя лично, от жителей этого города, от всей ЛНР выражаю огромную благодарность за работу, которую вы делаете», — подчеркнул Леонид Пасечник.

«Передаю слова поддержки от жителей всей Иркутской области, которые отправили в ЛНР уже несколько сотен тонн гуманитарной помощи. В этом году мы восстанавливаем 55 объектов. В 2023 году шефство остается», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР, были подписаны в начале августа 2022 года, в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева на Донбасс.

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