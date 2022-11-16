Красноярск, 16 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Указ о награждении орденом «Родительская слава» многодетной семьи из города Минусинска Красноярского края Натальи и Василия Ахремичевых подписал президент России Владимир Путин. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в краевом министерстве социальной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Ахремичевы воспитывают восьмерых детей — четырёх девочек и четверых мальчиков. Глава семьи является настоятелем храма в городском посёлке Минусинска Зелёный Бор. Его супруга служит при храме певчей и занимается воспитанием детей.

Старшая дочь уже окончила учёбу. Сейчас она живёт в Томске и работает концертмейстером в Томском государственном университете. Четверо детей — студенты, двое — школьники. «Младший сын пока находится дома под моим присмотром», — рассказала многодетная мать.

«Супруги воспитывают детей в духе православной веры, патриотизма, любви к Родине, трудолюбия и уважения к старшим», — подчеркнули в министерстве.

Дети Ахремичевых любят музыку, занимаются спортом, увлекаются рукоделием и моделированием, рисуют.

Напомним, орден «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Ранее награда предусматривала выплату в 200 тысяч рублей. С 2022 года — 500 тысяч рублей.

В 2019 году Наталья Ахремичева была награждена почётным знаком Красноярского края «Материнская слава».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственной награды была удостоена многодетная семья Цукановых из Красноярска.

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