Кабул, 16 ноября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Афганистане без вести пропала Парвин Садат, одна из женщин-активисток. Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 ноября. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Читайте также: Amnesty International потребовала от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождения правозащитниц

По словам источников издания, в социальных сетях было опубликовано аудиосообщение Парвин Садат о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли за ней домой, и больше новостей о ней не было.

Некоторые женщины-активистки считают, что исчезновение этой женщины связано с серией недавних цепочкой арестов активисток талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее по теме: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали ещё одну участницу протестов в Кабуле