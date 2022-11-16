Париж, 16 ноября 2022, 13:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Китай играл роль посредника между Россией и Западом, и планирует визит в Пекин «в начале 2023 года», передает BFM TV.
Эммануэль Макрон заявил об уникальном месте Китая, приветствуя конструктивный настрой исторически близкой России страны.
«Китай может сыграть важную роль посредника в ближайшие месяцы», — заявил глава французского государства.
Президент также заявил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином такую тему, как возможность «визита в Пекин в начале 2023 года», чтобы «интенсифицировать двусторонний диалог».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призывает Россию услышать послание международного сообщества.
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