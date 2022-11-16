Париж, 16 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Китай играл роль посредника между Россией и Западом, и планирует визит в Пекин «в начале 2023 года», передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон заявил об уникальном месте Китая, приветствуя конструктивный настрой исторически близкой России страны.

«Китай может сыграть важную роль посредника в ближайшие месяцы», — заявил глава французского государства.

Президент также заявил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином такую ​​тему, как возможность «визита в Пекин в начале 2023 года», чтобы «интенсифицировать двусторонний диалог».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призывает Россию услышать послание международного сообщества.