Бали, Индонезия, , 13:39 — REGNUM Безграничные издержки ожидают мир в случае изоляции России от других стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт 16 ноября агентство «Анадолу».

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последствия будут безграничны», — так ответил турецкий лидер на вопрос о последствиях изоляции РФ в ходе общения с журналистами на полях саммита G20 на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган также заявил, что развитие отношений Турции с Россией продолжается и будет продолжаться. Анкара предпринимает усилия для того, чтобы Россия и киевский режим приступили к переговорам по урегулированию конфликта.

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