Самара, 16 ноября 2022, 13:41 — REGNUM Гуманитарный конвой отправили из Самарской области в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом 16 ноября сообщает ИА «СОВА».

Дополнительное снаряжение для участников СВО
Дополнительное снаряжение для участников СВО

Сообщается, что участники спецоперации получат необходимые вещи, которые собрали местные жители, предприниматели и организации региона.

«Три простых русских слова — «своих не бросаем» в нашем регионе вылились в длительную системную акцию. С очередным конвоем мы передаем ребятам те вещи, которые именно сейчас, с наступлением зимы, будут им очень нужны», — приводит информационное агентство слова заместителя председателя общественной палаты Самарской области Павла Покровского.

Сообщается, что жители региона каждый день приносят в общественную палату теплую одежду, валенки, сухпайки, одеяла, витамины, сладости и чай из трав, собранный в Жигулевских гора.

«В прошлый раз, с седьмым конвоем, мы отправили детские посылки и письма от школьников из Красноармейского района. И буквально вчера пришел ответ из-за ленточки. Военнослужащие попросили передать ребятам большой привет и рассказали, насколько важны для них наша поддержка и душевное тепло», — сообщил глава исполкома народного фронта Самарской области Владимир Марин.