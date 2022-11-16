Самара, 16 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Гуманитарный конвой отправили из Самарской области в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом 16 ноября сообщает ИА «СОВА».

Дополнительное снаряжение для участников СВО

Сообщается, что участники спецоперации получат необходимые вещи, которые собрали местные жители, предприниматели и организации региона.

«Три простых русских слова — «своих не бросаем» в нашем регионе вылились в длительную системную акцию. С очередным конвоем мы передаем ребятам те вещи, которые именно сейчас, с наступлением зимы, будут им очень нужны», — приводит информационное агентство слова заместителя председателя общественной палаты Самарской области Павла Покровского.

Сообщается, что жители региона каждый день приносят в общественную палату теплую одежду, валенки, сухпайки, одеяла, витамины, сладости и чай из трав, собранный в Жигулевских горах.

«В прошлый раз, с седьмым конвоем, мы отправили детские посылки и письма от школьников из Красноармейского района. И буквально вчера пришел ответ из-за ленточки. Военнослужащие попросили передать ребятам большой привет и рассказали, насколько важны для них наша поддержка и душевное тепло», — сообщил глава исполкома народного фронта Самарской области Владимир Марин.