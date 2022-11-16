Донецк, 16 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 16 ноября в представительстве ДНР в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:48 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 ноября боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Харцызск и Макеевка в Донецкой Народной Республике.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Харцызск и Макеевку в ДНР