Москва, 16 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% в России закончится 31 декабря 2022 года, заявил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Мы исходим из того, что программа будет закончена до 31 декабря», — сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вопрос продления льготной ипотеки.

По его словам, министерство не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2022 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявлял, что выдача льготной ипотеки для всех категорий граждан может завершиться в скором времени, оставив такую возможность только для отдельных льготников.