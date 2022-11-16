Москва, , 13:36 — REGNUM В столице России в предстоящие выходные ожидается усиление снегопада, метели и температура воздуха до — 10 °C, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков. Об этом 16 ноября рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Снегопад Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«В пятницу снегопады усилятся, поднимется ветер, заметут метели, так что погодные условия будут очень сложные, снегопад начнет ослабевать лишь в субботу днем. А уже к воскресенью небольшой снег пройдет лишь местами, но при этом морозы окрепнут», — приводит её слова РИА Новости.

Также синоптик уточнила, что к выходным дням, и особенно в ночь на 20 ноября, температура воздуха понизится до — 10 °C в Москве и до-15 °C в Московской области.

Кроме того, Волосюк указала, что 20 октября в дневное время ожидается температура воздуха — 5… — 7 °C в Москве и — 3… -9 °C в Московской области, что будет на пять градусов ниже нормальных значений.

«Осадков мы ожидаем много, до конца недели может выпасть не менее 40% месячной нормы осадков, в количественном выражении это на уровне 20-25 миллиметров, а в условиях сохранения отрицательных температур, соответственно, сугробы заметно подрастут», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что высокоточные ракетные удары наносились Вооруженными силами России только по целям на по территории б. УССР.