Москва, 16 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В столице России в предстоящие выходные ожидается усиление снегопада, метели и температура воздуха до — 10 °C, до конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков. Об этом 16 ноября рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

«В пятницу снегопады усилятся, поднимется ветер, заметут метели, так что погодные условия будут очень сложные, снегопад начнет ослабевать лишь в субботу днем. А уже к воскресенью небольшой снег пройдет лишь местами, но при этом морозы окрепнут», — приводит её слова РИА Новости.

Также синоптик уточнила, что к выходным дням, и особенно в ночь на 20 ноября, температура воздуха понизится до — 10 °C в Москве и до-15 °C в Московской области.

Кроме того, Волосюк указала, что 20 октября в дневное время ожидается температура воздуха — 5… — 7 °C в Москве и — 3… -9 °C в Московской области, что будет на пять градусов ниже нормальных значений.

«Осадков мы ожидаем много, до конца недели может выпасть не менее 40% месячной нормы осадков, в количественном выражении это на уровне 20-25 миллиметров, а в условиях сохранения отрицательных температур, соответственно, сугробы заметно подрастут», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что высокоточные ракетные удары наносились Вооруженными силами России только по целям на по территории б. УССР.