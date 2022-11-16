Москва, 16 ноября 2022, 13:35 — REGNUM Законопроект о трудовом воспитании учеников в школах предложил разработать спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.
«Может, подготовим общую законодательную инициативу, безотлагательно», — предложил Володин в ходе «правительственного часа» с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Володин обратил внимание на принятый ранее закон о том, что образование не является услугой, в этой связи пора сделать следующий шаг.
«Ребенок будет расти другим, в гармонии», — подчеркнул спикер палаты парламента.
Глава Минпросвещения Кравцов предложение поддержал.
«Это часть воспитательного процесса», — отметил министр.
В то же время в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) высказала опасение, что инициатива может привести к эксплуатации детского труда