Москва, 16 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Законопроект о трудовом воспитании учеников в школах предложил разработать спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Может, подготовим общую законодательную инициативу, безотлагательно», — предложил Володин в ходе «правительственного часа» с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Володин обратил внимание на принятый ранее закон о том, что образование не является услугой, в этой связи пора сделать следующий шаг.

«Ребенок будет расти другим, в гармонии», — подчеркнул спикер палаты парламента.

Глава Минпросвещения Кравцов предложение поддержал.

«Это часть воспитательного процесса», — отметил министр.

В то же время в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) высказала опасение, что инициатива может привести к эксплуатации детского труда