Синджар, Ирак, 16 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Следственные органы Ирака начали в провинции Нейнава работу по эксгумации тел из нескольких захоронений жертв боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 ноября сообщает Shafaq.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Захоронение

По данным журналистов, захоронения были обнаружены в окрестностях села Казрак западнее города Синджар.

Отмечается, что в захоронениях может находится до ста человек, большинство из которых были убиты радикалами в 2015–2017 годах за «вероотступничество».

На данный момент в Синджаре обнаружено 89 массовых захоронений и только 31 было эксгумировано. Следственными группами было обнаружено более 500 тел, но властям удалось опознать только 162 человек.