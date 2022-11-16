Москва, 1 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Командование ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений ВС России, заявил 1 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что большие потери ВСУ уже невозможно отрицать. По его словам, постепенно к этому привыкают, но это ненормально.