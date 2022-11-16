Москва, , 13:33 — REGNUM Заявления лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского о том, что по территории Польши ударили якобы российские ракеты, являются грубой провокацией. Такое мнение 16 ноября высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Здание МИД России © Марина Захарова

Дипломат подчеркнула, что эту версию Зеленского «дезавуировали даже самые отъявленные русофобы».

«В ближайшее время МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима», ― написала представитель российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря польские СМИ сообщили о падении якобы российской ракеты на территории республики. Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников указала, что снаряд был выпущен военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.

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При этом в Польше заявили, что расследование инцидента и установление принадлежности ракеты продолжается. Президент страны Анджей Дуда считает, что вероятно, снаряд был произведён в России, однако у Варшавы пока нет однозначных данных о том, кто запустил ракету.

В свою очередь в Министерстве обороны России назвали подобные публикации СМИ провокацией. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.

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