Москва, 16 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Заявления лидера киевского террористического режима Владимира Зеленского о том, что по территории Польши ударили якобы российские ракеты, являются грубой провокацией. Такое мнение 16 ноября высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Марина Захарова Здание МИД России

Дипломат подчеркнула, что эту версию Зеленского «дезавуировали даже самые отъявленные русофобы».

«В ближайшее время МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима», ― написала представитель российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря польские СМИ сообщили о падении якобы российской ракеты на территории республики. Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников указала, что снаряд был выпущен военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.

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При этом в Польше заявили, что расследование инцидента и установление принадлежности ракеты продолжается. Президент страны Анджей Дуда считает, что, вероятно, снаряд был произведён в России, однако у Варшавы пока нет однозначных данных о том, кто запустил ракету.

В свою очередь в Министерстве обороны России назвали подобные публикации СМИ провокацией. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.

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